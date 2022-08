Dat wordt (groen) lachen tijdens de ploegentijdrit: Juanpe Lopez 28 centimeter kleiner dan ploegmakker Daan Hoole

De kans is klein dat we Juan Pedro (alias “Juanpe”) Lopez lange kopbeurten zien doen in de ploegentijdrit van de Vuelta. De Spaanse klimmer is geen crack in tijdrijden en is met zijn 1m70 liefst 28 en 24 centimeter kleiner dan ploegmakkers Daan Hoole -1m98 en een notoire hardrijder- en Alex Kirsch (1m94). Daar konden ze bij de Vuelta-presentatie gisteren zelf mee lachen, al zullen ze tijdens de ploegentijdrit vandaag misschien groen lachen.