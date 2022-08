Thierry Neuville in Ieper, waar hij vorig jaar won. “2022 mag geen jaar zonder overwinning worden.” — © Hyundai

‘Braver at home’ is de slogan op de petjes van het leger supporters van Thierry Neuville voor de Rally van Ieper. Moediger voor eigen volk. “Als het moet, ga ik hier meer risico’s nemen dan anders”, zegt onze nationale rallytrots. Zijn thuismatch moet zijn seizoen iets of wat redden.