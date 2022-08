Chaos op de Krim: hoe explosies en psychologische oorlogsvoering Russische toeristen wegjagen

De Krim is in de greep van chaos en paniek. Na de reeks mysterieuze ontploffingen is duidelijk dat het geannexeerde schiereiland niet veilig is, zoals het Kremlin had beloofd. “De Russen beginnen te beseffen dat ze niet thuishoren op de Krim”, zei president Zelenski. Die boodschap uit Kiev wordt niet alleen duidelijk gemaakt met bommen die paniek creëren maar ook met een psychologische oorlog die voor chaos zorgt.