Elise Mertens uitgschakeld in achtste finales op toernooi van Cincinnati

Mertens verloor in de achtste finales van de Française Caroline Garcia (WTA 35) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 47 minuten.

In de tweede ronde versloeg Mertens nog de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 17), voormalig nummer een van de wereld, in 1 uur en 34 minuten met 7-6 (7/3) en 6-3.

De 26-jarige Mertens komt in Cincinnati ook nog in actie in het dubbelspel, aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova met wie ze het topreekshoofd vormt.

(belga)