Nafi Thiam is fier op haar tweede Europese titel: “Ik blijf winnen en het is nog niet voorbij”

Ze had een moeilijke tweede dag, maar Nafi Thiam is toch maar weer Europees kampioen zevenkamp. “De vorm was er maar mijn lichaam was niet gerecupereerd. Toch ben ik heel fier.”

Thiam was duidelijk diep moeten gaan. Een nieuwe zevenkamp, een maand na haar tweede wereldtitel in Eugene, dat kruipt in de kleren. “Maar het was wel de moeite om het te doen: ik heb nu van alles twee titels: na twee olympische en wereldtitels ben ik nu ook tweevoudig Europees kampioene. En ik pakte drie titels op één jaar tijd. Dat is straf. Ik sta nog altijd helemaal boven aan de top en het is nog niet voorbij.”

Thiam presteerde wel onder haar niveau op dag twee. “Ja, maar als die laatste sprong niet ongeldig is, scoor ik een pak meer in het verspringen. En die eerste worp met de speer was ver, maar helaas buiten. Ik wist natuurlijk ook dat mijn voorsprong groot was, maar ik heb mij echt opgeladen. Maar het lichaam was vermoeid. Toch ben ik blij dat ik het heb volgehouden. Je ziet toch dat veel meisjes hebben moeten opgeven.”

Op recordjacht

Wat nu? Toch gaan voor een nieuw Belgisch record en het Europese record van Carolina Klüft? “Dat zien we wel. Op een kampioenschap is dat wel moeilijk. Op het tornooi van Götzis is de tijdsbesteding beter, nu waren het lange dagen. Maar ik heb mij geamuseerd. En ik blijf winnen.”

Thiam schonk zichzelf met goud een mooi verjaardagsgeschenk. Daags na haar titel viert ze haar 28ste verjaardag. “Om 12 uur ’s middags ben ik geboren, ik moet nog even wachten met vieren. Ik kan dus uitslapen.”