Hanche-Olsen is streng na nederlaag van AA Gent: “Ontoelaatbaar”

“Voor rust was onze prestatie over de hele lijn ondermaats. We slaagden er toen niet in om als groep ons normale niveau te halen. Na rust konden we wel de draad oppikken en creëerden we ook kansen, maar lukte het telkens net niet. Jammer dat we dan ook nog eens een tweede goal slikken. Zij waren ontzettend efficiënt, maar hun doelman was voor mij dé man van de match. Of dit nu een mission impossible wordt? Nee, we hebben ons al uit moeilijkere situaties weten te redden.”

Vadis Odjidja: “Iedereen moet er in geloven”

“We begonnen inderdaad niet al te best aan de wedstrijd en komen ook snel 0-1 achter, waardoor zij extra moed en lef krijgen”, keek Vadis Odjidja terug op de dramatische eerste helft van de thuisploeg. “Dat wedstrijdverloop maakte het voor ons nog moeilijker. Onze tweede helft was duidelijk beter en toen toonden we ook meer grinta. Dan kunnen we ons wel verwijten dat we niet scoren en het dus voor onszelf extra moeilijk maken.”

© BELGA

Volgende week wacht er AA Gent een aartsmoeilijke opdracht in Nicosia, al toonde Odjidja na rust wel dat hij de oplossing kent om het Cypriotische blok te ontgrendelen: “Eéntijdsvoetbal is nu eenmaal mijn spel. We moesten snel van kant wisselen zodat zij het niet meer zouden kunnen belopen. Dat hebben we nagelaten voor rust. Zo creëerden we ook mogelijkheden, zelfs een keer met één simpele pass door het het hart van hun defensie. Je moet simpel durven spelen. Onze tweede helft moet ons moed geven. Iedereen moet er nog in geloven, al is het natuurlijk een heel moeilijke situatie. We moeten er gewoon voluit voor gaan!”

De invalbeurt van de Gentse middenvelder was meteen zijn tweede optreden van het seizoen: “Ik ben tevreden dat ik op het veld kwam en dat alles best ok ging. Ik had enkele doelpogingen waar ik wel beter kon mee doen. Het is wel pas mijn tweede wedstrijd en ben vooral blij dat ik weer een stapje vooruit kon zetten. Dit is een proces en hopelijk kan ik dit iets versnellen naar volgende week toe. Ik luister nu vooral naar mijn lichaam en we zullen zien wat er in Cyprus mogelijk is. Het is moeilijk om voorspellingen te doen. Ik voelde me nog niet top hoor. Ik ben bezig om daar aan te werken om zo fit mogelijk te zijn. (ssg)

