Thomas Carmoy is tevreden met vijfde plek in hoogspringfinale: “En ik kom terug voor meer”

Thomas Carmoy is donderdag als vijfde geëindigd in de hoogspringfinale op het EK atletiek in München. De 22-jarige Carolo rondde de kaap van 2m23 in twee pogingen. Op 2m27 faalde hij drie keer. Zijn persoonlijk record is 2m28. De Europese titel ging naar de Italiaanse olympisch kampioen Gianmarco Tamberi, die als enige over 2m30 raakte.

Achteraf straalde Carmoy. “Een vijfde plaats op een Europees kampioenschap outdoor behalen is fantastisch”, stak hij van wal. “Dit had ik enkele jaren geleden niet durven dromen. Ik heb nergens spijt van. Ik heb goed gesprongen.”

De hoogspringers moesten hun competitie op een natte piste afwerken. “Het was natuurlijk niet makkelijk met de regen, maar in België zijn we de regen gewoon”, zei Carmoy met een knipoog. “Ik klaag er dus niet over. Alleen de opwarming was een beetje lastig. We moesten ons hier warm houden in de ruimte voor de pers. Dat was niet ideaal. Het was ook niet makkelijk je te blijven concentreren met het uitstel. Maar dan kom je hier in dat fantastische Olympiastadion, met al die mensen. Dat is echt genieten. Het zat bijna helemaal vol. Dat ben ik nog niet gewoon in mijn carrière.”

Met een sprong over 2m27 had hij een medaille kunnen hebben. “Maar daar zit ik niet mee”, eindigde hij. “De volgende keer kom ik terug voor meer. Dat is zeker. Ik hoop in de toekomst op een podium, op zowel een EK als een WK. Maar nu hou ik de voetjes op de grond en ben ik heel tevreden met mijn vijfde plaats.”