Vice-olympisch kampioen Frankrijk is maatje te groot voor Belgian Lions

De laatste oefenwedstrijd van de Belgian Lions van deze voorbereiding bracht in de met 8.000 toeschouwers gevulde Sud de France Arena in Montpellier een 90-71 nederlaag. De Belgian Lions werken volgende week twee wedstrijden van de beslissende WK-voorronde tegen Groot-Brittannië (25 augustus, Mons Arena) en Griekenland (28 augustus, Athene) af. Daarna volgt onmiddellijk het EK (1-18 september) in Georgië/Tbilisi en Duitsland/Berlijn.

Frankrijk startte met zijn sterren en NBA-spelers als Rudy Gobert en Evan Fournier in de basisvijf. Een zonder complexen spelend en snel België had na 9-13 en via Retin Obasohan en Manu Lecomte na het eerste kwart een 19-24 bonusje op zak. In het tweede kwart meer Franse power en dunks van onder meer de 2m16 grote Rudy Gobert. Thomas Heurtel (Real Madrid) scoorde en bij 33-35 was de aansluiting een feit. Les Bleus drukte met een 11-0 door naar een 44-35 voorsprong halfweg. Alex Libert en Jonathan Tabu scoorden wel voor de Belgian Lions maar na 60-40 stuwde Thomas Heurtel en Evan Fournier Frankrijk na 60-40 naar 71-54. Het slotschuifje bracht geen Belgische remonte. Wel fysiek basketbal van Frankrijk dat na 79-56 doordrukte naar verdiende winst. Thomas Heurtel was met 13 punten en 6 assists de Franse uitblinker. Rudy Gobert tekende voor 12 punten en 6 rebounds.

Frankrijk-België 90-71Kwarts: 19-24, 25-11, 27-19, 19-14

België: (21 op 61 shots, waarvan 10 op 34 driepunters, 19 op 22 vrijworpen en 23 fouten)LECOMTE 6-3 , MWEMA 2-0, GILLET 3-3, BAKO 2-6, OBASOHAN 14-0 , Tabu 5-8, Serron 0-3, Tumba 0-0, Vanwijn 0-2, Libert 3-8, Bleijenbergh 0-3, Bratanovic 0-0