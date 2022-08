Nederland wint ploegenproloog in Ronde van de Toekomst, België eindigt 24e

Nederland heeft donderdag de ploegenproloog in de 58e editie van de Ronde van de Toekomst in het Franse La Roche-sur-Yon op zijn naam geschreven. Loe van Belle is de eerste gele truidrager. België (met William Junior Lecerf, Thibau Nys, Alec Segaert, Cian Uijtdebroeks, Gil Gelders en Lennert Van Eetvelt) eindigde pas 24e.