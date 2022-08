Noor Vidts valt net naast het podium op EK atletiek: “Jammer, weer net niet”

Ondanks een persoonlijk record in het speerwerpen en een knappe afsluitende 800 meter kon Noor Vidts (26) geen medaille pakken in de zevenkamp. Ze eindigde vierde.

Vidts ging als tweede de slotdag in, maar al in het verspringen zakte ze naar de vierde plaats. Haar 6,31 meter was goed, maar haar Poolse concurrente Adrianna Sulek verbeterde haar persoonlijk record met 6,55 meter en ook de Zwitserse Annik Kälin, die won met 6,73 meter, sprong in de stand over haar.

In het speerwerpen, haar zwakke punt, zette Vidts een persoonlijk record neer: 41,82 meter, twee centimeter beter dan op de Spelen in Tokio. Ze had ook meeval dat Anouk Vetter, die normaal gesproken na het speerwerpen over haar zou wippen, met een blessure de strijd moest staken. Toch moest ze als vierde naar het slotnummer, de 800 meter, na Thiam, Kälin en Sulek. Ze moest dus nog één plaats naar voor schuiven om een medaille te pakken. Sulek is een betere loopster, maar Kälin was te pakken. Helaas finishte de Zwitserse te dicht bij Vidts, die wel tweede werd op de 800 meter na Sulek.

Geen medaille dus voor Vidts. Ook op de Olympische Spelen in Tokio greep ze er net naast, en op het WK in Eugene vorige maand werd ze vijfde. In de vijfkamp (indoor) pakte ze vorig jaar wel al zilver op het EK, na Nafi Thiam, en goud op het WK in Belgrado begin dit jaar.

“Dubbel gevoel”

“Jammer, weer net niet”, vertelde Vidts na afloop. “In Tokio was ik blij met de vierde plaats maar nu zit ik met een dubbel gevoel. Al moet ik tevreden zijn want bijna was ik niet kunnen starten. Ik had vorige week een verrekking in de rug en kon zelfs mijn sokken niet aandoen. Ik heb minder kunnen trainen. Dus is dit best oké. Dat podium zal er hopelijk wel eens van komen. Ik kan nog in alle disciplines verbeteren.”