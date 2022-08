Ismael Debjani wijt laatste plek in EK-finale 1.500 meter aan gebrekkige opwarming: “Wist te laat van het uitstel”

Ismael Debjani is donderdag op het EK atletiek in het Duitse München op de twaalfde en laatste plaats geëindigd in de finale van de 1.500 meter. Jakob Ingebrigtsen ging autoritair, in een kampioenschapsrecord, met het goud aan de haal. De 21-jarige Noor won dinsdag al de 5.000 meter in München.

Debjani liep de hele race achter de feiten aan en kon de laatste plaats niet vermijden. In 3:43.28 moest de Belg vrede nemen met de twaalfde en laatste stek. Achteraf dichtte hij zijn matige prestatie toe aan een te vroeg ingezette opwarming.

De competities in het Olympiastadion werden door het lokale onweer met een halfuur uitgesteld. Debjani kreeg dit echter te laat te horen. “En dus begon ik gewoon met opwarmen om 19u30”, legde hij uit. “Alles was tot in de puntjes uitgerekend voor de start om 21u05. Ik was volledig warm toen ik te horen kreeg dat de race werd uitgesteld. Nadien kon ik niet meer opwarmen zoals ik dat wou. Ik zou anders te veel hebben gelopen. Ik kreeg door de regen en wind ook kou. Ik ben zwaar ontgoocheld, want ik voelde me vooraf fris en had goede benen. Het is jammer dat dit op een EK gebeurt.”Debjani had na zijn moeilijke opwarming gehoopt op een trage eerste 800 meter. “Maar ze gingen meteen vol”, zuchtte hij. “Ik kon het tempo al snel niet meer volgen. Na een halve kilometer had ik al door dat dit niks zou worden. Nu ga ik even een rustpauze inlassen. Wat de toekomst voor mij in petto heeft, weet ik niet. Daar wil ik nu even niet aan denken.”

De 31-jarige Debjani heeft op de 1.500 meter een persoonlijk record van 3:33.06, sinds juni vorig jaar het Belgische record. Tarik Moukrime en Ruben Verheyden geraakten in München niet voorbij de reeksen.