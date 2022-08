Imke Vervaet en Delphine Nkansa grijpen naast EK-finale 200 meter: “Dit was ondermaats”

Vervaet klokte in de eerste halve finale 23.48, goed voor de zesde tijd. Nkansa tekende in de derde en laatste halve finale voor 23.28 en de vierde chrono.

De twee snelste loopsters van iedere halve finale bereikten de finale, net als de twee snelste verliezende tijden. Die waren niet weggelegd voor beide Belgische vrouwen. De finale staat vrijdagavond (22u22) op de agenda.

De 20-jarige Nkansa heeft op de 200 meter een toptijd van 23.03. Eerder dit WK raakte ze op de 100 meter niet door de halve finales. De 29-jarige Vervaet heeft op de afstand een toptijd van 23.05. Kim Gevaert heeft sinds 2006 het Belgische record (22.20) in handen.

“Het was gewoon niet goed”

“Dit is eigenlijk een beetje ondermaats”, gaf Vervaet aan, die eerder op de dag in de reeksen haar persoonlijk record van 23.05 nog evenaarde. “Ik wil het niet op de regen steken, ik zat gewoon niet in het goede ritme. Ik mikte op een veel snellere tijd. Ik moet nog juist analyseren wat er fout ging, maar na dertig meter kreeg ik wel door dat ik niet snel aan het lopen was. Ik loop ook opnieuw geen snelle bocht. Het is natuurlijk niet zo leuk in baan 8 te moeten lopen, maar ik heb het liever dan baan 1. Ik wil geen excuses gebruiken, het was gewoon niet zo goed.”

De focus voor Vervaet gaat nu op de Cheetahs. “Ik weet nog niet of ik morgen loop in de reeksen. Dat zullen we zien. Ik heb er wel heel veel zin in. We gaan er vol voor de finale.”

Nkansa was eveneens niet tevreden. “Ik loop een verschrikkelijke wedstrijd, de slechtste van mijn EK”, was ze streng voor zichzelf. In de reeksen donderdagmiddag liep ze 23.08. “Ik begon nog goed aan mijn race, maar zakte snel weg. Technisch was het ook opnieuw niet voldoende. Ik mikte op een tijd onder de 23 seconden, maar ik kwam niet in de buurt. Het is een beetje hetzelfde verhaal als in mijn halve finale van de 100 meter. Mentaal is dit een harde noot om te kraken. Ik ga proberen snel de knop om te draaien. Morgen zijn er gelukkig al de reeksen in de 4x100 meter aflossing met de Belgian Rockets.”