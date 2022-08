REACTIES. Tevreden gezichten bij Anderlecht na winst in Bern: “Een goede teamprestatie geleverd”

LEES OOK. Anderlecht knokt zich verdiend naar sterke uitgangspositie met winst in en tegen Young Boys

“Ik denk dat het begon bij de voorzet, de keeper kwam tussen en Fabio (Silva, red). nam de tweede bal. Daarna kwam die gewoon in mijn voeten terecht en dacht ik: gewoon binnenschieten”, aldus doelpuntenmaker Hannes Delcroix. “Eerste kwartier was toch even afzien maar ik denk dat de organisatie er wel was en dat we goed in blok stonden. Nadien kwamen we beter in de wedstrijd. De eerste 15 minuten hebben we goed overleefd. De tweede helft zijn we ook goed begonnen, toen kwam de goal en zijn we weer gaan inzakken.”

Er waren niet al te veel uitgespeelde kansen voor Young Boys. “Zeker een goede teamprestatie. We hebben weinig weggegeven en dat is de verdienste van heel de ploeg, ik denk dat we hier op verder moeten bouwen volgende week”

Wesley Hoedt: “Lastige partij”

“We zijn pas halverwege maar ik denk dat het voor de club een heel belangrijke overwinning is. Het xwas een heel lastige partij, want Bern speelde heel dominant. We houden voor de vijfde in zeven matchen de nul. Dus dat is mooi. Voor mij nog steeds fifty-fifty, ik hoop op een vol Lotto Park volgende week.”

Felice Mazzu: “Veel maturiteit getoond”

“Tevredenheid overheerst, zeker voor de mentaliteit die we getoond hebben”, begon Felice Mazzu na afloop. “We zijn de match slecht begonnen. Maar bij een overwinning zijn er naast negatieve zaken ook grote positieve zaken. En het meest positieve was de mentaliteit die de spelers voor de dag brachten.”

“We toonden volwassenheid en een sterke organisatie”, ging Mazzu verder. “Het is de eerste nederlaag van Young Boys dit seizoen. Dus het was zeker niet makkelijk om naar hier te komen. Misschien is de overwinning over de gehele partij gezien misschien ook niet helemaal verdiend, maar dit is voetbal. De groep is in ieder geval klaar om samen te werken. We maken week per week vooruitgang. Dat is goed voor ons, maar Young Boys blijft een sterke ploeg. Met veel maturiteit moeten we volgende week ook voor de dag komen.”