Deur voor asielzoekers bleef dicht vandaag: Fedasil, Brussel en staatssecretaris De Moor wijzen naar elkaar

De schabouwelijke situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Klein Kasteeltje bereikte donderdagochtend een nieuw dieptepunt. Fedasil meldde de aanvragers dat het centrum niet zou opengaan. De Brusselse burgemeester verbood de wachtrij met asielzoekers in de straat achter het Klein Kasteeltje. “Maar aan de voorkant kunnen we ze niet binnenlaten”, zegt Fedasil.

De poort van het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel bleef donderdag gesloten. Niemand kon nog asiel aanvragen en opvang krijgen. Tot nog toe hadden families, minderjarigen en vrouwen nog de garantie dat ze niet op straat zouden belanden. Maar ook zij stonden dus voor een gesloten deur. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) had woensdag beslist de wachtrij aan de achterkant te verhuizen naar de voorkant. Reden: de toenemende klachten van omwonenden over lawaai- en andere hinder.

© Olivier Matthys

“Die mensen hebben de voorbije maanden al heel veel geduld gehad”, zegt Close. “Wij vaardigen ook elke dag politiemensen af om spanningen te vermijden. We voorzien water en toiletten, maar we kunnen ons als gemeente niet nog verder engageren.” Close dacht dat de situatie zou verbeteren door de wachtrij naar de voorkant te verplaatsen, omdat daar aan het kanaal en de kleine ring geen directe buurtbewoners zijn. Maar volgens Fedasil is dat geen oplossing, omdat die ingang al gebruikt wordt door het personeel en de 700 asielzoekers die er verblijven. “Infrastructureel is het niet mogelijk die flow te veranderen”, zegt Fedasil, dat naar eigen zeggen ook niet op voorhand verwittigd was over de beslissing.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) was woensdagnamiddag door Close wel op de hoogte gebracht. Zij riep de betrokken partijen op tegen vrijdagochtend het aanmeldcentrum te heropenen. “Wat vandaag gebeurd is aan het Klein Kasteeltje, is niet voor herhaling vatbaar”, tweette ze. “De deur moet opengaan, maar we moeten de veiligheid van het personeel en de andere asielzoekers die er verblijven wel kunnen garanderen.”

Nicole De Moor. — © BELGA

Verhuizing

Door het plaatstekort in de opvangcentra slapen er al sinds eind vorig jaar elke nacht mannen op het trottoir van het Klein Kasteeltje, in de hoop dat ze zich de volgende ochtend kunnen aanmelden. De verhuizing van het aanmeldcentrum naar een andere plaats lag dit voorjaar op tafel van de federale regering. Maar nadat de piste van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek werd verlaten, kwam er geen alternatief. Iedereen kijkt naar staatssecretaris De Moor, maar zij verwijst naar haar collega Mathieu Michel (MR), die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen. “Hij moet met een voorstel komen voor een nieuwe locatie.”