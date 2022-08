Ruzie tussen uithalers leidt tot schietpartij op Astridplein: drie verdachten opgepakt

De schietpartij vond plaats rond 3.30u op het Koningin Astridplein in Antwerpen. De nachtwaker van een hotel op het plein hoorde twee knallen. “Maar hier gebeurt zo vaak iets, ik ga al lang niet meer kijken.” Wie wel ter plaatse kwam, was de politie en het gerechtelijk labo voor sporenonderzoek.

Daarbij werden meerdere kogelinslagen van een 9 mm kaliber vastgesteld: één inslag in een glazen gebouw dat toegang geeft tot de ondergrondse parkeergarage en twee inslagen in een paneel dat het alcoholverbod op het Astridplein aangeeft.

Op de grond lagen vijf kogelhulzen, maar mogelijk werd er bij een eerste sweeping iets over het hoofd gezien. Rond 13u sloot de politie een deel van het Astridplein af voor bijkomend onderzoek, onder meer met de speurhond van de federale politie. Daarbij had ze extra aandacht voor de ventilatieroosters op het plein. Uit een van de kokers haalde de politie na een uur zoeken vermoedelijk een zesde kogelhuls boven.

Snel na de feiten kon de politie een verdachte oppakken. Dat gebeurde rond 4u in café Barcelona, op de hoek van het De Coninckplein en de Pijlstraat. “Ik was net aan het afsluiten toen die gestresseerde man het café kwam binnengelopen. Hij kwam hier wel vaker over de vloer, om te spelen op de bingokasten bijvoorbeeld”, vertelt de Indiase uitbater van het café. “Hij bestelde een Jupiler en liep meteen naar het toilet.”

Op camerabeelden in de zaak is te zien hoe de man in de toiletten onder meer zijn handen wast en zijn gezicht verfrist. Nog geen minuut later komt een politieagente het café binnen, duidelijk op zoek naar de verdachte. In de toiletten trof ze de 38-jarige man aan, die meteen in de boeien werd geslagen.

Het Antwerps parket bevestigt die arrestatie. “Een 38-jarige man werd gearresteerd, hij had een wapen bij zich”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. Via camerabeelden kon de politie ook de wagen van de man, die was achtergelaten in de Anneessensstraat, in beslag nemen.

Ruzie

Bij het uitlezen van de gsm van de man kwam ook de aanleiding voor de schietpartij naar boven. Die is, niet verrassend, te zoeken in het drugsmilieu. De politie trof filmpjes aan die duidelijk maakten dat de 38-jarige verdachte betrokken was bij een uithaling.

Aan de trekker-opleggercombinatie met de cocaïne, die geparkeerd stond in de Korte Wielenstraat aan de Noorderlaan, kreeg hij het om een nog onduidelijke reden aan de stok met zijn kompaan. De ruzie escaleerde in een achtervolging en die leidde beide heren tot aan het Astridplein, waar uiteindelijk de schoten gelost werden. Het is nog niet duidelijk of de andere verdachte daarbij gewond raakte.

Koffie

De politie besloot vervolgens om donderdagmorgen op de loer te liggen bij de verdachte vrachtwagen in de Korte Wielenstraat. Daar dook korte tijd later ook de tweede verdachte opnieuw op. De man werd meteen opgepakt.

De container gevuld met jute zakken koffie werd daarna doorzocht. Douaniers klommen op de lading jutezakken met koffie om te kijken of er een partij cocaïne tussen zat. Bij die eerste sweeping werden naar verluidt geen drugs gevonden, waarna de container opnieuw gesloten werd en gerechtelijk in beslag genomen voor verder onderzoek. Of dat nog wel een lading drugs opgeleverd heeft, was donderdagavond nog niet duidelijk.

Volgens onze informatie is donderdag ook nog een derde verdachte opgepakt. Het trio werd uitgebreid verhoord, maar zal allicht pas vrijdag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Het incident aan het Astridplein werd gekwalificeerd als poging tot moord.

