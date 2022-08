Wesley Hoedt verklapt: “Ik heb Zirkzee gehoord. Hij wil naar Anderlecht komen”

Anderlecht was in de wolken met de 0-1 zege in Bern, maar ook de potentiële terugkeer van Joshua Zirkzee deed dromen. Wesley Hoedt vertelde na de match dat hij zijn landgenoot had gesproken. “Josh ziet een terugkeer zeker zitten.”

Als Anderlecht zich volgende week thuis tegen Young Boys Bern kwalificeert voor de poules van de Conference League dan heeft het een extra argument om Joshua Zirkzee in te lijven. Dat weet Wesley Hoedt ook. “Joshua is hier zeker welkom”, aldus de verdediger. “Hij heeft vorig seizoen al bewezen wat hij waard is. Zirkzee zou niet alleen een aanwinst zijn voor Anderlecht, maar voor de hele Belgische competitie. Laat ons hopen dat het tot een deal komt, maar toch nog even afwachten. Of ik hem al gehoord heb? Ja, natuurlijk. Hij ziet een comeback zeker zitten. Maar eerst nog zien of het rondkomt.”

De speler is dus enthousiast, veel zal afhangen van het standpunt van zijn moederclub Bayer München. Er werd gesuggereerd dat Anderlecht al 10 miljoen bood, maar dat klopt niet. Bayern is wel op de hoogte van de paars-witte interesse.”

