Thomas Pieters opent meteen met tweede plaats in de Czech Masters

Met een eerste ronde van 65 slagen heeft Thomas Pieters zich meteen in de kop van het klassement gegolfd in de D+D Real Czech Masters (DP World Tour/1.750.000 euro), die plaatsvindt op de Albatross golfbaan in het Tsjechische Vysoky Ujezd.

De 30-jarige Antwerpenaar, die in de 2015 en 2019 het toernooi op zijn erelijst schreef, nam een stevige start met vijf birdies op de eerste negen holes. Op de tiende hole sloeg hij bij zijn tweede slag de bal over de green en moest hij een bogey incasseren. De Antwerpenaar, zesvoudig European Tourwinnaar, sloeg echter terug met vier birdies op een rij. Pieters, die met nog een hole te spelen de leiding waarnam met een score van acht onder par, miste op de laatste hole zijn afslag en zag de bal in het water verdwijnen, iets wat hem nog een bogey kostte.

Met zijn score van 65 slagen sloot Pieters, die zich eind vorig jaar de beste toonde in de Portugal Masters en begin dit jaar het Abu Dhabi Championship op zijn erelijst schreef, dag een af op de tweede plaats. In de tussenstand telt hij een slag meer dan de Zuid-Afrikaan Louis De Jager die een foutloze openingsronde liep van 64 slagen, een evenaring van het baanrecord, dat Pieters in 2019 lukte.

Nicolas Colsaerts moest na een openingsronde van 74 slagen genoegen nemen met een 103e plaats.