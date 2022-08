Club Brugge-target Rasmus Hojlund kan nu ook naar Atalanta

De Italiaanse subtopper, vorig seizoen achtste in de Serie A maar daarvoor driemaal op rij derde, heeft net als Club al een bod uitgebracht. Blauw-zwart begon zelf bij zo’n 8,5 miljoen euro, maar de prijs gaat door al die gegadigden enkel maar omhoog. Vanuit de Premier League heb je bijvoorbeeld Newcastle dat geïnteresseerd is, in de Primera Division is er Celta. Sturm Graz, de huidige club van Hojlund, ziet het graag gebeuren. De Oostenrijkers zouden hem op zich graag houden, maar als hij vertrekt, zal dat voor meer dan 10 miljoen zijn. En zeggen dat ze in januari zelf amper 1,8 miljoen betaalden aan FC Kopenhagen. Twintig duels en twaalf goals later is hij een veelvoud waard.