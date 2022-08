Stevige verrassingen op het podium en Cara in overvloed: dit was dag 1 van Pukkelpop

Pukkelpop is er weer, in al zijn glorie én grootte. Het gevoel van ‘Eindelijk kan het weer’ overheerste op dag numero uno. De knaldrang bij het publiek was immens.

LIVE. Pukkelpop is officieel begonnen: volg alles hier op de voet

De donderdag van Pukkelpop, da’s de opwarmdag. De inpilsdag. De ‘dju,-dan-toch-al-meteen-te-veel-gezopen-dag’. Maar wie maalt daar om? Het kan weer. Ja, er zijn al andere festivals geweest. En ja, vorig jaar was er een afgeslankte versie, maar anno 2022 kon Pukkelpop weer met alle nodige toeters en bellen losbarsten. En of u daar zin in had: het enthousiasme bij het concert van Dikke was eh… ongelofelijk vet. Idem dito bij Lander & Adriaan die het festival openden tussen het publiek in, op de planché van de Dancehall. Nog geen drie seconden bezig, en al meteen een verrassing. Dat is Pukkelpop. En ook: funk, jazz, drum ’n bass, techno en acid in één set, als een kleine staalkaart van de dagen die nog moeten volgen. Ook dan weet je: dit is Pukkelpop, en geen ander festival. Versterkten nog de vibes: het terrein dat er prachtig uitgedost uitziet. Perfect weertje. Goeie sfeer. We hebben er zin in.

Camping

Voor de festivalweide was het wachten tot 17 uur, maar om 9 uur zwaaiden de deuren van Camping Chill al open. En dat drie uur vroeger dan gepland, wegens de drukte. Tenten werden opgezet, eten en drinken (lees: veel bier) aangevoerd,...

© Sven Dillen

© Sven Dillen

LEES OOK. Cara Pils is het bier van de camping: “Stella moeten kopen omdat alles op was in Colruyt”

Startschot

Om 17 uur zette Koksijdenaar Christophe Dalleine als een van de eersten voet op de festivalgrond in Kiewit. “Iemand moest de eerste stap zetten. Het heeft drie jaar lang geduurd. Ik heb er zin in.” En weg was ie.

© Sven Dillen

Lander & Adriaan hadden de eer om als eersten muziek door de boxen te knallen. Niet vanop het podium in de Dancehall, maar vanop de dansvloer zelf. De tent liep niet vol, maar wie er toch al meteen bij was, kon zich dat niet beklagen. Drummer Lander Gyselinck en toetsenist Adriaan Van de Velde namen een vliegende start met hun meest bekende song Dansshow. Het publiek was meteen helemaal mee.

LEES OOK. Lander en Adriaan knallen Pukkelpop op gang: meteen energie genoeg om tot 4u door te gaan

Limburgse biggie van 150 kilo

Volk! Veel volk in de dancehall om Dikke aan het werk te zien. Hij deed een James Browntje, zonder cape weliswaar. Later opkomen, maar dan wel meteen knallen. “Ik heb hier twee fokking jaar op moeten wachten man.” Meestal haalden de energie en de sfeer het van de muziek. Vooral de eerste tien minuten kwamen de bassen er niet goed door en in goede hiphop-traditie werden de obligate spelletjes gespeeld. Van links naar rechts, hey hooo’s, moshpitje... Maar als de beste tracks aan bod kwamen - Zes in de ochtend (het blijft toch een leuke knipoog naar Ice T) en Laat me FF - mondde dat steevast uit in duetten met het publiek dat stijf stond van de knaldrang. Onze Limburgse Biggie kreeg het er warm van en liet zijn 150 kilo in alle glorie bewonderen...

© Boumediene Belbachir

Een lady in red om duizelig van te worden

De kans dat u Sylvie Kreusch dit jaar al live aan het werk heeft gezien, is niet bepaald gering. Ze is alom tegenwoordig. Niet erg: welke outfit zou ze vandaag dragen, vroegen we ons af. Een prachtig rood ensemble, zo bleek. En haar set blijft ook na x keer horen en zien veel meer dan overeind. Haar band laveert als geen ander tussen westerse pop en mystieke oosterse sounds. Club te klein, veel volk keek buiten toe. Naar hoogtepunten als ‘Seedy tricks’, een uitgesponnen ‘Walk walk’ en een almaar wilder wordend ‘Just a touch away’ waarbij the lady in red rond tolde als een derwisj.

© Boumediene Belbachir

Energiebom in de Dance Hall

De Dance Hall was voor de nok gevuld voor het optreden van Coely. De Belgische zangeres liet zien dat ze maar wat blij is om terug te zijn op Pukkelpop. En het publiek was er absoluut voor te vinden. Coely moest maar één keer met haar hand zwaaien, en ze had iedereen mee.

Daarna kwam STIKSTOF. “Familie boven alles”, dat is de boodschap die zij absoluut wilden meegeven. Meerdere keren in de show lieten ze het publiek die line scanderen. Er was veel animo voor Zwangere Guy, die het voorbeeld van DIKKE volgde en al snel zijn shirt uittrok. STIKSTOF-fans kwamen natuurlijk om hard te gaan, en daar was het soms wel wat op wachten. Uiteindelijk kon er toch stevig gemosht worden toen ‘Ambras’ gespeeld werd als afsluiter.

© Boumediene Belbachir

Tussendoor toverden de mannen van Kwijt Trek System tussendoor Kate Ryan op het podium in de Boiler Room. Een verrassingsoptreden dat kan tellen. Désenchantée!

ROCK

Pas toen we de club binnenwandelden bij The Sore Losers, beseften we plots hoe weinig rock er op de openingsdag van Pukkelpop te horen viel. En dan bedoelen we ROCK, in hoofdletters, gebeiteld uit stenen tafelen afkomstig van een Bijbelse berg. Bon, dat werd dus netjes recht gezet door vier Hasselaren, opgetrokken uit jeans en zwart leer. The Sore Losers speelde als een geoliede machine, in een hels tempo en op geen fout te betrappen.

De Club, die werd afgesloten door Chibi Ichigo. Een thuismatch voor de Hasseltse Russische. Alles mocht uit de kast: Vogue dansers, confetti, zeepbellen en een stroboscoop in overdrive die ons een eh .. gevaarlijke rit naar huis bezorgde. De power van haar set zit em in de beats van haar lief, de geniale producer UM! Bekijk het live, het werkt.

Chibi Ichigo — © Boumediene Belbachir

‘Boiten’ in de Boiler

In de Boiler Room ging het feestje het langst door. Op het einde van een krachtige set had Used nog een verrassing in petto. De Belgische dj die furore maakt met z’n drum-’n-bass-remixes toverde Youtuber Acid tevoorschijn op het podium. Het jeugdige publiek wist het te smaken. Zondag nog eens van dat tijdens het optreden van Joost?

En dan moesten Omdat Het Kan Soundsystem en Average Rob nog komen. Nog zo’n optreden waar veel tieners naar uitkeken. Een uur lang zingen en springen op hardstyle-versies van de beste meezingers, perfect om de dag mee af te sluiten. Er kon nog even doorgefeest worden in de Boiler en de Club, maar de meesten begaven zich toch al op de camping. Morgen nog een dag!