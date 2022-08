IN BEELD. Ploegen worden voor start van Vuelta feestelijk voorgesteld in Utrecht

Een botenparade op de grachten door de stad: de renners die vrijdag aan de Vuelta beginnen, werden donderdagavond verwend in Utrecht. Merlier, Evenepoel, De Gendt, Bakelants en co. genoten zichtbaar van de kabbelende ploegpresentatie, een voorproefje voor de mensenmassa die vrijdag in de Domstad op hen wacht bij de ploegentijdrit.

Een fanfare speelt Daar in dat kleine café aan de haven bovenop een brug, kapitein Remco Evenepoel en zijn blauw-witte matrozen van Quick-Step Alpha Vinyl Team varen breed lachend en wuivend onder de muzikanten door. Langs de kade hebben de Utrechtenaars hun after work extra vroeg ingezet en roepen ze – Heineken in de hand – de wielrenners toe.

Utrecht was massaal uitgerukt om een glimp op te vangen van de renners. Of om een selfie te scoren. Eén dame met mondmasker schoot de hoofdvogel af en wist er een met Evenepoel én een met Merlier te scoren.

Het bootje van de Belgische kampioen was met slechts zeven renners gevuld. Alpecin-Deceuninck verloor gisterochtend immers nog de Nederlander Oscar Riesebeek na een val op training. Het team hoopt last minute nog een vervanger te vinden voor de ploegentijdrit van vrijdagavond. “Het is een gemis, Julien Vermote zou een goede optie zijn”, sprak Tim Merlier. Met of zonder Vermote, de ploegentijdrit gaat om 18.30 van start, om 19.58 uur rolt Jumbo-Visma als laatste van het startpodium. De Nederlandse ploeg kreeg gisteren het luidste applaus. Titelverdediger Primoz Roglic werd op zijn boottochtje van anderhalve kilometer als een kampioen onthaald. Een voortvarende start, maar Madrid is nog ver.()

