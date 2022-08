“Temperaturen lopen vlot richting 25°C, maar namiddag kans op buien”

In het tweede deel van de dag zal er een buienzone van west naar oost over Limburg trekken. Op de timing zit er nog steeds een marge, maar waarschijnlijk blijft het in Limburg nog tot na 16 uur droog. De meeste buien lijken ergens tussen 17 en 19 uur over de provincie te trekken. De buien kunnen op sommige plaatsen gepaard gaan met onweer maar zoals steeds zal dat niet overal het geval zijn. Na deze eerste buienzone kan het enkele uren droog blijven maar in het tweede deel van de avond zouden er verspreid opnieuw een aantal buien kunnen ontstaan.

Doordat de buien pas in de late namiddag arriveren kan de temperatuur nog in de buurt van 27°C uitkomen. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is doorgaans zwak van kracht. Tijdens de passage van de buienzone kunnen er lokaal windstoten tussen 50 en 60 km/u voorkomen.

Tijdens het eerste deel van de nacht naar zaterdag kunnen er nog enkele buien passeren maar tegen de vroege ochtend wordt het overal droog.

Vooral op plaatsen waar er een stevige bui is gevallen kan er grondmist ontstaan. De wind valt grotendeels weg en de temperatuur zakt naar een minimum rond 12°C.

