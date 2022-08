Geen nieuwsuitzending of duidingsprogramma in het zendschema hebben, het was een gemis bij Play4. Maar daar is nu Gert Verhulst met zijn nieuwe talkshow De tafel van vier. Waarbij de essentie een goed gesprek over de actualiteit is. Maar wat heeft het programma nodig om het te doen slagen en waar liggen de valkuilen? Experts wikken en wegen.