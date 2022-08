Verdachte van neersteken Rushdie houdt onschuld vol: “Maar ik heb hem niet heel graag”

Afgelopen vrijdag liep Hadi Matar net voor de lezing van Salman Rushdie in New York op de auteur af en diende hij hem meerdere messteken toe. Daar waren honderden aanwezigen getuige van. Maar de 24-jarige man uit new Jersey zei meteen onschuldig te zijn en tijdens alle verhoren sindsdien houdt hij dat vol.

Zo ook donderdag, toen hij voor een rechter verscheen die moest beslissen over een eventuele invrijheidsstelling of verdere vervolging. Matar wordt verdacht van poging tot moord, maar pleitte onschuldig. Hij blijft daarom voorlopig in de gevangenis. Een borgsom werd niet ingesteld: hij wordt in ieder geval vastgehouden.

In een interview met The New York Post ging Matar niet in op de vraag of de fatwa die Iran tegen Rushdie uitgesproken had de reden was waarom hij de messteken toediende. “Ik heb maar een paar pagina’s van De duivelsverzen gelezen”, zei hij daarin. Verder zei hij Rushdie te respecteren. “Maar ik heb hem niet heel graag”, aldus Matar. “Hij viel de Islam aan en viel alles aan waar ze in geloven.”