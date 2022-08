Thierry Neuville begint goed aan Rally van Ieper en is de snelste tijdens de shakedown

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is op de best mogelijke manier aan de Ypres Rally begonnen. De Belg was tijdens de 7,34 km lange shakedown de snelste van alle rijders. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) maakte nog maar eens indruk op het verraderlijke parcours en reed de tweede tijd, 0,6 seconden trager dan de Belg. Een andere verrassing was Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally1) die samen met Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) de derde tijd reed.

De weersvoorspellingen voor vrijdag baarden de rijders woensdag en donderdagvoormiddag toch wat zorgen. Sneller dan verwacht toonde het weer zich donderdagnamiddag al een tikkeltje onvoorspelbaar. Vijf minuten voor de start van de shakedown begon het te regenen waardoor zo’n twee kilometer van de rit er behoorlijk nat bij lag. Neuville begon met vertrouwen en reed de snelste tijd. Tijdens de tweede doortocht lag het parcours er al een stuk droger bij en verbetere Rovanperä zijn eigen tijd met ruim 11 sec. Neuville kwam bij zijn derde doortocht één tiende tekort maar reed bij zijn vierde run de snelste tijd. Rovanperä hield het bij drie passages.

De laatste test in aanloop van de start van morgen/vrijdag verliep prima voor Neuville. “Het was een prima shakedown voor ons”, begon Thierry Neuville zijn analyse. “Vijf minuten voor de start begon het te regenen. We hadden net nog de tijd om zachte banden te monteren. Vanaf de eerste meters had ik een goed gevoel in de wagen. Tijdens onze vier runs veranderen de omstandigheden constant waardoor we toch nog heel wat aanpassingen hebben moeten doorvoeren. Voor de start van morgen zitten we goed.”

© ISOPIX

In WRC2 reed Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) de snelste tijd. De Franse BK-leider was 0.3 sec sneller dan Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Evo Rally2). Vincent Verschueren (VW Polo GTi R2) reed de derde tijd en was 0.8 sec trager. Bedoret (Skoda Fabia Evo Rally2) en Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) reden de vierde en vijfde tijd.

De Ypres Rally start vrijdagochtend om 10.15 u. De rijders krijgen twee lussen van telkens vier klassementsritten voorgeschoteld.