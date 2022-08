Erdogan waarschuwt voor “nieuw Tsjernobyl” in Oekraïne

Turkije is bezorgd over de strijdtaferelen rond de door de Russen bezette Oekraïense kerncentrale Zaporizja, de grootste van Europa. Turks president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde na afloop van de ontmoeting, donderdag in de West-Oekraïense stad Lviv, met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres voor het gevaar op een “nieuw Tsjernobyl”. Guterres vroeg, opnieuw, dat de Russische troepen zich terugtrekken uit de centrale.