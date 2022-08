Paus ziet onvoldoende aanwijzingen voor onderzoek tegen Canadese kardinaal

De 78-jarige Ouellet staat hoog in de rangorde in het Vaticaan - in 2010 werd hij benoemd tot het machtige dicasterie voor bisschoppen. Deze week werd duidelijk dat hij wordt beschuldigd van aanranding, evenals meer dan tachtig andere katholieke geestelijken in Canada. Zij staan op een lijst van beklaagden in een groot proces tegen het bisdom Quebec.

Ouellet was aartsbisschop, en zijn vermeende slachtoffer liep van 2008 tot 2010 stage als pastoraal werkster toen Ouellet haar volgens de veel jongere vrouw “opdringerig” betastte en vroeg om haar te mogen kussen. De beschuldiging kwam kort na een bezoek van de paus aan Canada, waar hij excuses aanbood voor decennialang misbruik, mishandeling en verwaarlozing van inheemse kinderen in katholieke internaten. Ouellet begeleidde Franciscus bij zijn Canadareis.

Volgens het Vaticaan heeft een door Franciscus besteld onderzoek aangetoond dat uitspraken van de vrouw geen beschuldigingen bevatten die materiaal voor een onderzoek zouden hebben opgeleverd.