VIDEO. Greg Van Avermaet rijdt ternauwernood niet verkeerd in finale Ronde van de Limousin

Van Avermaet reed een twintigtal meter achter Costa op het moment dat die vergeet rechtsaf te draaien. De Oost-Vlaming lijkt wel de juiste weg te kiezen maar wordt door Costa aan het twijfelen gebracht. Gevolg? Ook Van Avermaet lijkt de foute weg in te slaan maar ziet hoe achter hem de rest van de kopgroep wel het juiste traject kiest. De renner van AG2R-Citroën bedenkt zich nog net en sluit nog aan bij de kopgroep. In de spurt komt Van Avermaet een zucht te kort om Diego Ulissi - ploegmaat van Rui Costa - van de bloemen te houden. “Zonder die wegvergissing had er misschien meer ingezeten”, vond Van Avermaet. “En het is altijd ontgoochelend om tweede te eindigen maar toch ben ik tevreden met dit resultaat en mijn stijgend vormpeil.” (gvdl)