EK atletiek in Rome zal in 2024 zes weken voor start Olympische Spelen plaatsvinden

Stefano Mei, de voorzitter van de Italiaanse atletiekfederatie, heeft donderdag in München aangekondigd dat het EK atletiek van 2024 in Rome meer dan drie maanden vooruitgeschoven wordt. In plaats van in september zal het EK van 7 tot 12 juni gehouden worden.

Als gevolg van de kalenderwijziging zullen er slechts zes weken zitten tussen het EK en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, die van start gaan op 26 juli. Dit jaar zat er door de coronapandemie maar drie weken tussen het EK in München en het WK in Eugene. Dat WK had eigenlijk in 2021 moeten plaatsvinden maar moest een jaar uitgesteld worden.

Het is de tweede keer dat Rome het EK atletiek ontvangt, exact vijftig jaar na de vorige keer in 1974. Ook het Poolse Katowice had zich kandidaat gesteld als organisator, maar moest de duimen leggen.