Emmanuel Lejeune eindigt als zevende op WK aquatlon in Samorin

Emmanuel Lejeune is donderdag op de wereldkampioenschappen multisport van de ITU (International Triathlon Union) in het Slovaakse Samorin als zevende geëindigd in het aquatlon. Lejeune was in 2018 nog wereldkampioen in de sport maar de 30-jarige Bergenaar eindigde op iets meer dan een minuut van de Hongaarse winnaar Mark Devay.