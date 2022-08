Pukkelpop 2022 is nu echt volledig op gang getrapt. Om 17u werden de poorten opengegooid, een halfuur later begon het eerste optreden. Geen Willy Sommers of Gestapo Knallmuzik dit jaar, maar saai waren Lander & Adriaan allerminst. Wie nog geen zin had om te dansen, heeft dat nu zeker wel.