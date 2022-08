‘Sextortion’-zaak uitgesteld: Antwerpenaar troggelde naaktbeelden af van tientallen slachtoffers om hen daarna af te persen

In Antwerpen is donderdag het proces begonnen tegen X.S. uit Deurne. De 27-jarige man wordt ervan verdacht naaktbeelden te hebben afgetroggeld van tientallen slachtoffers, vervolgens perste hij hen af.

X.S. koos er donderdag voor niet naar de rechtbank te komen en in zijn cel in de Antwerpse gevangenis te blijven. Omdat hij nog maar net een nieuwe advocaat in de arm had genomen, vroeg de verdediging om de zaak uit te stellen naar een latere datum.

Zowel het parket als de meeste slachtoffers konden zich in die vraag vinden, enkel meester Anthony Godfroid verzette zich. “Het is heel moeilijk voor de slachtoffers om hier te zijn, sommigen zitten nu al te huilen. Als de zaak nu behandeld wordt, kunnen zij voort. Mijn cliënte heeft speciaal een brief voorbereid.” Hij haalde bakzeil, de rechtbank besliste het dossier uit te stellen naar 10 oktober.

27 slachtoffers

X.S. zou in amper elf maanden tijd, tussen augustus 2020 en september 2021, 27 slachtoffers gemaakt hebben. Meisjes, jonge vrouwen en ook jongemannen die hij benaderde via apps als Tinder, Snapchat en Instagram. Hij gebruikte daarbij niet zijn echte naam en foto, maar deed zich voor als ‘Jonas’, een afgetrainde en afgestudeerde jongeman.

Met diens uiterlijk en profiel en de belofte om te betalen kreeg hij zijn slachtoffers zover dat ze expliciete naaktfoto’s en video’s voor hem maakten. X.S. slaagde erin die beelden op te slaan en gebruikte ze nadien om de slachtoffers af te persen, ‘sextortion’ heet dat dan.

Als ze geen nieuwe beelden voor hem maakten, zou hij de andere beelden verspreiden op het internet. Van de 27 geïdentificeerde slachtoffers waren er maar een viertal aanwezig in de rechtbank, zij stelden zich burgerlijke partij.

Medegevangenen

Behalve de hangende rechtszaak heeft X.S. nog kopzorgen. Door de aandacht van kranten en een tijdschrift de afgelopen dagen, weten ook zijn medegevangenen nu waarom X.S. in de cel zit.

“Toen in de gevangenis duidelijk werd wat de aantijgingen tegen de man waren, is hij het slachtoffer geworden van slagen en verwondingen”, zegt zijn advocaat. Daarover zal X.S. nog verhoord worden.