De lichamen van twee kinderen van amper 5 tot 10 jaar oud zijn in Nieuw-Zeeland teruggevonden in enkele achtergelaten valiezen. Een gezin deed de gruwelijke ontdekking toen ze de inhoud van een opslagruimte kochten via een online veiling. De kinderen zouden al enkele jaren dood zijn, wat de politie voor veel vraagtekens zet. “Het is een heel zwaar onderzoek, voor alle betrokkenen.”