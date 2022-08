Fans maken zich zorgen om Mike Tyson die gezien werd in rolstoel: “Gewoon iets waar oud-topsporter mee te maken krijgt”

Het lijkt niet al te best te gaan met gewezen bokskampioen Mike Tyson. Ook vechtsportfans zien de toekomst van de Amerikaan somber in. Zeker omdat hij onlangs gespot werd in een rolstoel en omdat hij zelf aangaf dat “zijn houdbaarheidsdatum erg dichtbij” kwam.

De 56-jarige Tyson zou in de luchthaven van Miami gezien zijn in een rolstoel. Naar verluidt zou hij ernstig met zijn rug sukkelen. Meer bepaald zou het om zenuwpijnen gaan. Twee jaar terug doken dezelfde klachten ook al op.

Eerder werd Tyson ook al met een wandelstok opgemerkt in New York. Volgens een vertrouwenspersoon in het Amerikaanse TMZ zou het “niets ernstigs” zijn en gaat het bij Tyson gewoon “om iets waar een oud-topsporter als Mike af en toe mee te maken krijgt.”

Al is er bij de fans niet meteen sprake van enige geruststelling. Zeker niet na wat Tyson recent nog schreef: “Allemaal gaan we op een dag dood. Als ik tegenwoordig in de spiegel kijk en mijn gezicht zie, denk ik: wow, mijn houdbaarheidsdatum komt heel snel dichterbij.”