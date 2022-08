Inbrekers dringen fietsenhandel binnen via het dak in Sint-Truiden

“Door verschillende gaten in het dak te maken hebben de dieven toegang gekregen tot ons magazijn”, zegt Nick Loix. — © Jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

Donderdagmorgen omstreeks 2.30 uur hebben dieven toegeslagen bij Fietsen Loix op de Luikersteenweg in Sint-Truiden. Het bedrijf was gesloten wegens het jaarlijks verlof. De dieven maakten gaten in het dak om binnen te dringen en stalen een aantal fietsen uit het magazijn.