Veertiger valt man aan op bus in Genk, slaat hem in gezicht en steelt gsm: “Hij gebruikte alle drugs die er zijn”

De veertiger is al gekend voor veertigtal feiten van slagen en drugs. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De feiten speelden zich af op 7 juli van dit jaar in Genk. Zowel de veertiger als het 53-jarige slachtoffer zaten samen op de bus toen de man uit Diepenbeek plots begon te roepen. Hij sloeg de vijftiger twee keer in het gezicht, bedreigde hem en verplichtte de man om zijn gsm af te geven. Enkele getuigen konden de aanval filmen.

Bloed en speeksel

De veertiger was volgens de aanklager al gekend bij het gerecht. “En dat voor een veertigtal feiten van slagen en drugs”, zo klonk het tijdens de behandeling van de zaak. Ook de raadsman van het slachtoffer wees op het druggebruik van de veertiger. “Hij heeft zelf aangegeven dat hij alle soorten drugs gebruikt die je maar kan gebruiken. Mijn cliënt heeft schrik dat er misschien bloed en speeksel is uitgewisseld tijdens de aanval”, zo klonk het. “Mijn cliënt is bovendien zonder reden aangevallen. Hij durft bijna niet meer buitenkomen.” Het slachtoffer krijgt daarom een schadevergoeding van 1.500 euro.

De man uit Diepenbeek moet voor 18 maanden naar de gevangenis en een geldboete van 800 euro betalen.