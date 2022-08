39-jarige man slaat 17-jarige vriendin in elkaar met stok na complimentjes van buurman

In de nacht van 14 op 15 mei van dit jaar liep het uit de hand op een camping in Bree, waar de 39-jarige man en zijn 17-jarige vriendin samenwoonden in een caravan. De buurman, die op bezoek was, gaf het meisje enkele complimentjes waardoor de dertiger zijn jaloezie niet meer de baas kon. “Hij is haar uit het niets beginnen slaan met een stok. Hij verweet haar dat ze een hoer was en dat ze moest doodvallen”, aldus de aanklager.

Het slachtoffer probeerde te vluchten, maar ze werd ingehaald en opnieuw naar binnen gesleurd. “Het gevecht duurt maar liefst 2,5 uur en niemand durfde het meisje te helpen. Getuigen verklaarden dat de voortent van de caravan met elke slag heen en weer schudde”, zo stelde de procureur.

Drank

De man gaf toe dat hij die avond veel te veel gedronken had. Volgens hem was het de eerste keer dat hij terug in het bier vloog, nadat hij drie jaar nuchter was na een drankprobleem. Tijdens zijn verhoor zou hij de feiten geminimaliseerd hebben. Zo stelde hij dat hij zich weinig kon herinneren door de drank, maar dat hij zeker zou gestopt zijn als hij bloed had gezien.

De aanklager wees vervolgens naar het strafblad van de man. “Hij is al acht keer veroordeeld voor slagen en verwondingen. In 2021 volgde hij een cursus agressiebeheersing, maar nog geen half jaar later slaat hij urenlang een minderjarig meisje in elkaar met een stok en zijn vuisten.”

Kans grijpen

Zijn advocaat vroeg toch enig begrip. “Hij heeft het psychisch en sociaal enorm moeilijk, hij kampt met paniekstoornissen en hij is opgegroeid bij zijn grootouders. Een relatie beginnen met zo’n jong meisje, een kind eindelijk, is ook geen goed idee. Dat heb ik hem al duidelijk gemaakt. Hij kan zijn emoties moeilijk kanaliseren maar in de cel leert hij niet van zijn fouten en is zijn veiligheid ook niet gewaarborgd.”

Ook de man zelf nam het woord en vroeg voor een mildere straf: “Ik zal in de toekomst niet meer in zo’n omstandigheden terechtkomen. Ik wil niet meer in de gevangenis verblijven en als ik nog een kans krijg, wil ik die grijpen.”

De Tongerse rechter veroordeelde de man donderdag tot een celstraf van dertig maanden, waarvan 18 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij een gepaste begeleiding volgen voor zijn middelen- en agressieproblematiek.