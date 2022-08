Recent werd er in Limburg vijf vijvers met tamme eenden gelokaliseerd. In totaal werden er 2800 dieren afgevangen en geëuthanaseerd. — © rr

Limburg

In Limburg stelden de inspecteurs van ANB recent vijf inbreuken vast inzake het uitzetten van tamme eenden, met daarnaast ook één inbreuk in Vlaams-Brabant. In totaal gaat het om ongeveer 2800 dieren. “Dit is illegaal, ethisch niet verantwoord en ronduit problematisch”, laat Jelle De Wilde van ANB verstaan.