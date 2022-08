Remco Evenepoel droomt van top tien en ritzege in de Vuelta: “We hebben vijftien kansen”

Donderdag was de dag van de laatste verplichtingen voor Remco Evenepoel en Quick-Step Alpha Vinyl Team. ’s Avonds maakte hij met alle deelnemers zijn opwachting op de ploegpresentatie op het Vredenburgplein in het centrum van Utrecht, in de namiddag stond hij een dik half uur de pers te woord. Die was - in tegenstelling tot het persmoment van een rits andere klassementsrenners - gelukkig geen greep uit het grote wielerclichéboek.

“Ik start met een vraagteken, maar ik zou dat over drie weken in Madrid héél graag omzetten in een uitroepteken”, vat Evenepoel zijn gevoel samen. “Ik zal drie weken geconcentreerd moeten zijn. Ik en het hele team moeten 21 dagen klaar zijn. Op onze hoede. Maar we mogen ook niet vergeten om plezier te hebben. Wat als ik mag kiezen? Dan ga ik voor winst in de ploegentijdrit en een plaats in de top tien in Madrid.”

Die ploegentijdrit wil Quick-Step Alpha Vinyl Team morgen héél graag winnen. “We zijn héél gemotiveerd om het goed te doen. “We willen weinig tijd verliezen. Of zelfs winnen. Dat zou ideaal zijn, want dan is de druk eraf.”

“Vijftien kansen op etappezeges”

“We focussen ons eerst op de drie ritten in Nederland. Dan volgt Noord-Spanje, vervolgens is er Zuid-Spanje. We hebben deze Vuelta opgesplitst in drie races. De eerste week in het Noorden van Spanje wordt zwaar, het is daar altijd lastig. Maar een klassement gaat over drie weken en niet over tien dagen. Een etappezege en weinig tijdverlies in dat eerste luik zou ideaal zijn. Vanaf de tijdrit in Alicante gaat het vol voor het klasssement. Maar we gaan ons geen druk opleggen in bepaalde ritten. We moeten drie weken goed zijn. Veel van mijn ploegmaats zijn sterk genoeg om een etappe te winnen. Ik denk dat we vijftien kansen hebben om een etappe te winnen, want in de zes sprintetappes doen we niet mee.”

Evenepoel staat met een volledig ander gevoel aan de start van deze Vuelta dan aan die van zijn eerste Giro vorig jaar. Een Giro die uiteindelijk uitdraaide op een ontgoocheling omdat Evenepoel geen mirakel kon verrichten na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije. “Je kan het eigenlijk niet vergelijken. Mijn voorbereiding is volledig anders geweest. Voor de Giro had ik slechts vijf weken. Nu heb ik mij acht weken op de Vuelta geconcentreerd en ik had al een goed seizoen daarvoor. Je kan dus de situatie niet vergelijken: de benen, het hoofd... Dit is een volledig andere Remco. Beter op alle vlakken. Dus heb ik ook andere verwachtingen. Maar zoals ik al zei: we zien eerst wat er morgen gebeurt. Over een klassement wil ik nog niet praten. Ik ga proberen een etappe te winnen. Als dat lukt en daar komt nog een klassement bij, dan is het goed geweest. Ja, het is mijn ambitie om een goed klassement te realiseren. We zijn klaar om voor een goed klassement te gaan en etappes te winnen. We gaan ons smijten, elke dag opnieuw.”

“Nog nooit zo goed geklommen”

Dat Evenepoel met de wereldtop meekan op korte, explosieve klimmen bewees hij dit jaar onder meer met zijn indrukwekkende zeges in Luik-Bastenaken-Luik en de Klasika San Sebastian. De vraag is of hij de specialisten ook zal kunnen volgen op de lange, zware cols. “Ik heb nog nooit zo goed geklommen als de laatste maanden. Dat is alvast positief. Voor Luik-Bastenaken-Luik trainde ik vooral op korte kliminspanningen van zo’n vijf minuten, na Luik heb ik in Livigno en Alicante specifiek getraind op die langere klimmen: inspanningen van 15, 20 en 30 minuten. Ik heb ook intense trainingen in de warmte gedaan om gewend te geraken aan de hitte.”

Quick-Step Alpha Vinyl Team werd donderdag opgeschrikt door een positieve coronatest van sportief directeur Klaas Lodewyck. “Covid is nooit weggeweest en zal nooit weg zijn”, stelde Evenepoel, die een beetje geïrriteerd was dat er op Sporza een videootje van hem was verschenen waarin hij iedereen aanmaande om een mondmasker te dragen. “Ambetant. Ik vind dat er misbruik werd gemaakt van een opmerking aan elke cameramensen. Iedereen - teamleden, familie, pers - aan onze bus moet een mondmasker opzetten. Dat is een blijk van respect aan iedereen die naar dit moment heeft toegewerkt. Dat is de normale gang van zaken. Je moet een goede balans vinden tussen iedereen binnen en buiten de ploeg.”

“Beste keuze die ik in mijn leven al gemaakt heb”

Voor de Giro van vorig jaar werd Evenepoel bedolven onder hoge verwachtingen, voor deze Vuelta lijkt dat allemaal een flink stuk minder te zijn. De bookmakers plaatsen hem wel op twee, na Primoz Roglic. “Dat is leuk, maar houdt me niet bezig. Op Netflix zag ik een documentaire dat er veel bedrog is de wereld van de bookmakers. Van druk heb ik alvast niks gevoeld. Ik ben al sinds half juli weg uit België en dat heeft me goed gedaan. Het is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt. Zo was ik ver weg van alle commentaren en alles wat er over mij gezegd werd en was ik dicht bij mijn ploegmakkers en familie.”