Lize Broekx en Hermien Peters zijn donderdag als tweede geëindigd in hun reeks in de K2 500 meter op het EK kajak in München. Het verschil met concurrent Duitsland was te klein voor een fotofinish en dus liet de jury het lot beslissen. Bob Maesen, de High Performance Manager van het BOIC en al jaren de sterke man in de Belgische kajaksport, gaf meer duiding.