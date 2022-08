Gravelrit eindigt in massaspurt, Olav Kooij toont opnieuw zijn snelle benen in Ronde van Denemarken

In de Ronde van Denemarken stond de derde etappe op het programma, een tocht van maar liefst 239 kilometer waarvan achttien kilometer over onverharde wegen. En toch eindigde de etappe in een massaspurt, opnieuw gewonnen door Olav Kooij. Zijn ploegmaat Christophe Laport eindigde tweede en komt door de bonificaties in het klassement naast de Amerikaan Sheffield.