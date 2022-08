Maxim Van Gils jaagt op ritwinst in Vuelta: “Hoop dichter te komen bij een goed resultaat”

Maxim Van Gils (22) won begin dit jaar de Saudi Tour en start vrijdag in zijn tweede grote ronde. Ook vorig jaar was hij van de partij in de Vuelta. “Ik heb er veel geleerd”, zegt de renner van Lotto Soudal. “Deze keer hoop ik op meer succes in een ontsnapping en jaag ik op ritwinst, al besef ik dat het niet gemakkelijk wordt.”

Het doel van Van Gils voor deze Vuelta? Simpel: “Meeschuiven in een ontsnapping en mikken op ritwinst”, vatte Maxim Van Gils samen tijdens een persmoment in Utrecht. “In deze Vuelta zijn er veel kansen voor de aanvallers, we starten hier met een offensieve ploeg en gaan er voor. Niet alleen ik, maar ook andere jongens in de ploeg.”

Van Gils is nog maar 22, maar start wel al in zijn tweede grote ronde. “Vorig jaar maakte ik mijn debuut en heb ik veel geleerd. Ik hoop het nu iets beter te doen en dichter te komen bij een goed resultaat. Al kan ik nog steeds veel leren, namelijk: hoe zorg je dat je meeschuift in die vroege vlucht, hoe zorg je dat je de ganse dag mee voorop kan blijven en vooral, hoe zorg je dat je het op het eind kan afmaken”, gaf hij mee.

“Ik trainde 22 dagen in Livigno, daarna reed ik de Ronde van Wallonië, was ik enkele dagen thuis en verbleef ik in een hoogtetent. Vervolgens trok ik opnieuw de bergen in, deze keer in Sölden, de andere kant van de Stelvio waar ik met mijn familie verbleef. Met andere woorden, ik heb heel veel geklommen de voorbije weken. Normaal moet ik nu beter zijn dan in de Saudi Tour, maar anderzijds, hier zijn de cols wel langer en de rivalen sterker.”

“Neen, ik mik hier niet op klassement”, veegde hij die suggestie van tafel. “Ik ben nog te jong en daarvoor is mijn motor nog iets te klein.”