Mooi en nog lekker ook: onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert vier hippe flessen wijn

Een fraai aangeklede fles? Het jaagt de verkoop de hoogte in, want “heel wat consumenten laten zich graag leiden door het uitzicht van de fles”, krijgen we te horen in de supermarkt. “En vooral tijdens een zonovergoten zomer zijn er dat nog flink wat meer omdat een fleurige fles nu eenmaal past op een zomers gedekte tafel.” Maar steekt er ook kwaliteit in zo’n hippe fles? Wij deden de test en waren zeker niet teleurgesteld.