Bekend Brits koppel zweert bij sabbatical: kunnen enkele weken zonder elkaar echt wonderen doen voor je relatie?

De Britse presentator Piers Morgan (57) en zijn vrouw Celia Walden (46) hebben onlangs een sabbatical genomen van hun huwelijk. Een relationele vakantie, zeg maar, van zes weken. Tijdens die anderhalve maand hebben ze elkaar niet gezien of gehoord. Kan een koppel daar wel bij varen? Of is zo’n pauze het begin van het einde? We polsten bij relatietherapeute Vanessa Muyldermans.