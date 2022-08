Meeting van de Anonieme Sexaholics: “Elke nacht in een ander bed, terwijl zij VTM keken”

Als ‘lust’ niet zomaar een pikant hapje is: dan is het beter om nièt te kijken, als je in de tram tegenover twee knappe kerels in ontbloot bovenlijf zit, weet Jolien. Ze is een charmante vrouw van 30, en seksverslaafd. Net als Harold, Mark, Pedro en Xavier. Alle vijf sloten ze zich aan bij de Anonieme Sexaholics, of de SA: een wereldwijde kring van lotgenoten, ook actief in Vlaanderen, en dat onafhankelijk van afkickcentra. Vandaag schuiven ze uitzonderlijk voor ons een stoel bij. “Ik ben geen degoutante mens, maar een zieke mens.”