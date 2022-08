Onze tv-tips: verdrietige presidentsvrouw, Afrikaans sprookje en een prachtig hotel

Vrijdagavond op Eén is de klassieker ‘Out of Africa’ te zien. — © RR

Out of Africa

Een, vr, 23.10u

Niet toevallig brengt Eén deze filmklassieker uit 1985 op het scherm. Hoofdrolspeler Robert Redford is deze week immers 86 jaar geworden. Enkele decennia geleden acteerde hij aan de zijde van Meryl Streep in deze Oscarkraker die goed was voor zeven prijzen. Over een man en vrouw die naar Afrika trekken om er een koffieplantage uit te baten. Al snel worden ze verliefd. (tove)

© RR

Hotel Portofino

NPO2, vr, 23.04u

Een nieuwe historische dramaserie die volledig op locatie gefilmd werd in de gelijknamige havenstad aan de beroemde Italiaanse Riviera. Het verhaal speelt zich een eeuw geleden af en gaat over de welstellende Bella. Zij baat er een luxehotel uit waar vakantiegangers zich thuis voelen. De serie was zo’n groot succes dat er al een tweede seizoen besteld is. (tove)

© RR

Jackie

Canvas, vr, 23.20u

Actrice Natalie Portman speelt de beroemde presidentsvrouw Jackie Kennedy in deze biografische dramafilm. Het verhaal focust op de periode van de aanslag op haar echtgenoot John F. Kennedy tijdens een parade in Dallas. De president kwam daarbij om het leven. Een in rouw gedompelde Jackie ontvangt een journalist in het landhuis waren ze tijdelijk woont. (tove)