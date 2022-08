Remco Evenepoel niet als eerste over de meet in ploegentijdrit, Alaphilippe zit in zijn wiel: “Bid voor mij”

Quick-Step Alpha Vinyl Team rolt vrijdagavond om 19u50 als op twee na laatste team van het startpodium in Utrecht (zie startvolgorde). De blauwe armada van Patrick Lefevere doet dat met de ambitie om die eerste kans meteen om te zetten in ritwinst, zo liet kopman Remco Evenepoel donderdag op zijn persconferentie weten. “We willen weinig tijd verliezen. Of zelfs winnen. Dat zou ideaal zijn, want dan is de druk eraf. Ik zou liever de ploegentijdrit dan de individuele tijdrit in Alicante winnen. In combinatie met een plek in de top-tien van het eindklassement.”

Winst de ploegentijdrit betekent ook dat de eerste rode leiderstrui naar de Belgische ploeg zou gaan. “Er is nog niet beslist wie als eerste over de meet mag rijden en op die manier eventueel leider zou worden. Maar het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat ik dat niet zal zijn. De tactische bespreking volgt vanavond.”

Evenepoel gaf ook nog inkijk in de tactisch belangrijkste vraag voor de ploegentijdrit: wie neemt de zware taak op zich om in het treintje achter de superaerodynamische Evenepoel te rijden (lees meer)? “Dat zal Julian Alaphilippe zijn”, vertelde Evenepoel. “De volgorde is duidelijk. Maar iedereen denkt dat het voor mij makkelijk is. Het is nooit makkelijk. We hebben een heel sterk team. Sommigen doen langere beurten maar we gaan niet alle details prijsgeven want de vijand luistert meer. Samengevat: we zijn heel goed voorbereid. En vergeet niet dat Julian in het verleden ook al tijdritten heeft gewonnen. Hij is héél sterk.”

Julian Alaphilippe hoorde het even verderop met de glimlach aan. “Bid voor mij”, grapte de wereldkampioen. “Ik zal veel muggen op het ruitje van mijn tijdrithelm hebben. Remco is zo aerodynamisch, ik zal altijd in de wind zitten.”