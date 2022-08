Konvert Koerse schenkt stuur met gouden remmen aan winnares

Het vrouwenwielrennen zit duidelijk in de lift. In Kortrijk organiseren ze nu vrijdag Konvert Koerse. De wedstrijd staat meteen op de UCI-kalender en de winnares houdt er een wel heel bijzondere trofee aan over.

Een stuur met gouden remmen, dat is wat de winnares in de handen krijgt geduwd. Waarde? 25.000 euro, of de helft van wat de winnares van de Tour de France op de bankrekening mocht bijschrijven. Er zit wel één addertje onder het gras. Het stuur is een wisseltrofee en blijft dus in het bezit van de organisatie. “De winnares zal wel een aandenken krijgen”, bevestigt voorzitter Kristof Vanfleteren. “De vrouw die erin slaagt de wedstrijd drie keer te winnen in een tijdspanne van vijf jaar, mag de trofee wel behouden. Het idee is ontstaan tijdens één van onze ‘cafévergaderingen’ en we hebben ons laten inspireren door de ECC Diamond Racket.”