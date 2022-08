Twee zussen vluchtten van Saudi-Arabië naar Australië, daar werden ze dood aangetroffen: mysterie rond overlijdens blijft

De lichamen van twee overleden zussen uit Saudi-Arabië zijn gerepatrieerd vanuit Australië naar hun thuisland. De twee waren gevlucht naar Sydney om daar een nieuw leven te beginnen, maar werden daar in juni dood in hun bed aangetroffen. Wat er gebeurd is, blijft voorlopig een vraagteken.

Omdat ze vrouwen waren, durfden ze niet langer in Saudi-Arabië blijven. En dus ontvluchtten de Saudische zussen Asra Abdullah Alsehli (24) en Amaal Abdullah Alsehli (23) in 2017 hun thuisland, dat erom bekend staat vrouwenrechten veelvuldig met voeten te treden. Ze vonden onderdak in Sydney, in afwachting van de verwerking van hun vraag om asiel.

Die werd in eerste instantie afgewezen, maar de beroepsprocedure was nog lopende toen de twee op 7 juni van dit jaar dood werden aangetroffen in hun bed. Wat hun overkomen was, blijft tot op vandaag een groot vraagteken. De deuren waren niet geforceerd, op hun lichamen werden geen verwondingen aangetroffen. Volgens de speurders is het best mogelijk dat ze al meer dan een maand overleden waren toen ze gevonden werden. “Het waren verdachte natuurlijke overlijdens, en de oorzaak kennen we nog altijd niet”, zegt inspecteur Claudia Allcroft in The guardian.

Er is erg weinig geweten over wat de zussen gedaan hebben tijdens hun tijd in Australië. Zowat het enige dat bekend is, is dat ze in januari een evenement bijwoonden voor holebimeisjes. Daar vertelden ze aan kennissen dat lesbische vrouwen in hun land “in angst leven”. Mensen die toen met de twee praatten, getuigden daarna dat ze het gevoel hadden dat de twee niet vaak buiten kwamen en heel gereserveerd waren.

The guardian vernam dat de lichamen van de zussen vorige week gerepatrieerd werden naar Saudi-Arabië, waar ze volgens de tradities van de Islam begraven werden.