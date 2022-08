De ruzie in een privéjet die leidde tot het einde van ‘Brangelina’: “Je kind ziet eruit als een f*cking Columbine kid”

Tijdens de ruzie die leidde tot de scheiding van Angelina Jolie en Brad Pitt vielen wel heel gemene woorden tussen de twee wereldberoemde acteurs. Dat blijkt uit geheime FBI-documenten die bij onder meer NBC en Daily mail zijn beland. Pitt zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat een van hun kinderen eruit ziet als iemand die in staat is om op een school iedereen dood te schieten.

Over het einde van Brangelina is al onmeetbaar veel inkt gevloeid. Daardoor weten we ondertussen dat een zware ruzie aan boord van een privéjet op 14 september 2016 de druppel was voor het beroemde echtpaar. Wat tijdens die ruzie - naar verluidt was er alcohol bij betrokken - gezegd werd tussen Brad Pitt (58) en Angelina Jolie (47), was niet helemaal duidelijk. Gelekte FBI-documenten brengen daar nu verandering in.

Volgens NBC News was het een verbale en fysieke ruzie, waarin Jolie haar toenmalige man er in eerste instantie van beschuldigde bier over haar gegoten te hebben in haar slaap. Het zou de hele vlucht lang geleid hebben tot ruzie, zowel onder de geliefden als met enkele van hun zes kinderen. Jolie beweerde achteraf in een verhoor bijvoorbeeld dat Pitt haar meegesleurd had naar het toilet en haar daar door elkaar geschud had, terwijl hij haar hoofd en vervolgens haar schouders vasthield.

Slechte moeder

Tot viermaal toe zou hij vervolgens tegen het plafond van het vliegtuig geslagen hebben, terwijl hij riep dat zij een slechte moeder was en dat ze “dit gezin om zeep hielp”. Toen de kinderen haar vroegen of het met haar ging, zou Pitt dan weer geroepen hebben: “Neen, ze is niet oké, ze verziekt deze familie, ze is gek.” Toen een van de kinderen dat ontkende en riep dat Pitt het probleem was, liep die agressief naar het kind. Maar Jolie kon hem tegenhouden, zo blijkt uit de documenten van de FBI. Ze liep daarbij verwondingen op aan haar rug en elleboog.

Van een van de kinderen zou Pitt tijdens de ruzie ook gezegd hebben dat hij eruitziet als een “f*cking Columbine kid”. Hij doelde dan op de schietpartij op een school in Columbine, waar vroeger gepeste leerlingen wraak namen op hun schoolgenoten.

Zes dagen na de bewogen vlucht vroeg Jolie de scheiding aan.