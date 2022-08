Duitse Ikea-vestiging biedt plots geen frieten meer aan: storm aan reacties op gang gekomen

Archieffoto: dit is niet de bewuste Ikea-vestiging in Duitsland. — © REUTERS

Het moederbedrijf verduidelijkte donderdag dat het om “een individuele beslissing” van de vestiging in Würzburg (Beieren) ging en niet om een beslissing die voor alle Duitse meubelzaken gold.

Op een foto, genomen in het filiaal, is een bord met het Ikea-logo te zien en het opschrift “Wij doen bewust zonder friet” en vervolgt: “Een portie friet veroorzaakt meer dan vier keer zoveel CO2 bij de verwerking en bereiding als een portie gekookte aardappelen. Door bewust te eten kan iedereen iets bijdragen aan de vermindering van de broeikasgassen.”

De blogger Boris Reitschuster, die in het verleden de aandacht had getrokken met valse beweringen over de coronapandemie, plaatste de foto op Twitter en merkte op dat hij “bewust” niet meer naar winkels gaat “die mij de les willen lezen en betuttelen”. Dat zorgde voor een rist aan reacties.

Ikea maakt duidelijk dat er “momenteel geen plannen zijn om frietjes uit het assortiment te halen. Friet is echter geen integraal onderdeel van ons nationale aanbod, dus het is aan onze lokale vestigingen om te beslissen of friet deel uitmaakt van het lokale aanbod,” aldus het bedrijf. Van alle 54 Ikea-winkels in Duitsland bieden alleen de winkels in Würzburg en Bremerhaven momenteel geen frietjes aan.